Серийный кроссовер Lexus UX дебютирует на автосалоне в Женеве

На страницах американских автомобильных порталов появилось сообщение о том, что компания Lexus в рамках мотор-шоу в Женеве представит серийную версию концептуального кроссовера Lexus UX. Ожидается, что новинка станет самым маленьким кроссовером бренда, расположившись под существующим Lexus NX.

Журналисты портала Car Magazine со ссылкой на собственные источники в компании Lexus сообщают, что весной 2018 года на автосалоне в Женеве дебютирует новый компактный кроссовер японского премиального бренда. Не исключено, что речь идёт о серийном исполнении концепта Lexus UX, который продемонстрировали публике на Парижском автосалоне в 2016 году.

О новинке пока мало что известно, но Йошихиро Савва, исполнительный вице-президент Lexus, ранее подтвердил, что Lexus UX получил «зелёный свет» на серийное производство. Топ-менеджер в конце 2017 года намекнул, что модель «не так далека» от публичной премьеры. Кроме того, Джефф Бракен, глава американского офиса Lexus, заявил, что дилеры и клиенты в США хотят видеть такой автомобиль в линейке бренда.

Не так давно компания Lexus зарегистрировала в США товарные название Lexus UX 200, UX 250 и UX 250h. Ожидается, что моторную линейку пополнят четырехцилиндровые моторы и гибридная силовая установка.