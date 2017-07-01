Новый кроссовер Toyota RAV4 заснят шпионами во время тестов

Внедорожник нового поколения Toyota RAV4 вывели на испытания дорогами общего пользования. Шпионы заметили новинку полностью покрытую плотным камуфляжем.

Несмотря на то, что новое поколение внедорожника было покрыто плотным камуфляжем, автоэкспертам удалось разглядеть ряд особенностей новинки. Один только рельефный силуэт обновленного Toyota RAV4 значительно отличается от обтекаемой актуальной версии.

Некоторые детали новинки повторяют дизайнерские решения концепта FT-AC, презентация которого состоялась в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Ожидается, что новое поколение внедорожника Toyota RAV4 построено на платформе TNGA, однако производитель воздержался от каких-либо комментариев.

Автоэксперты считают, что обновленный флагманский внедорожник Toyota RAV4 представят уже в конце текущего года, однако не исключено, что презентация модели состоится в начале 2019 года.