На заводе «Автотор» стартовало производство кроссовера KIA Sorento Prime

Пресс-центр компании «Автотор» сообщил, что в Калининграде стартовало производство KIA Sorento Prime. Официальная презентация кроссовера состоялась в рамках автосалона IAA-2017 во Франкфурте.

На заводе «Автотор» в Калининграде запустили производство нового кроссовера KIA Sorento Prime. В результате на авторынке России новинка появится уже в феврале текущего года. Завод собирает флагманскую модель с помощью крупноузлового метода. Обновленный KIA Sorento Prime оснащают 3,5-литровым V6 двигателем MPI мощностью 249 «лошадей», 2,4-литровым GDI мощностью 188 «лошадей», а также 2,2-литровым CRDI мощностью 200 «лошадей».

В качестве трансмиссии на кроссовер устанавливают коробку-автомат на 6 ступеней, или инновационную на 8. Продажи первых кроссоверов нового поколения KIA Sorento Prime в России назначены на февраль. Производитель отметил, что тогда же стартуют продажи GT-Line, которая отличается не только техническими доработками, но и внешними. Информацию о стоимости и комплектациях сообщат позднее.