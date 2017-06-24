Универсал Volvo V60 2019 получит плагин-гибридную версию

На данный момент компания Volvo реализовывает популярные кроссоверы, такие как XC90 и XC60, но при этом шведский бренд не планирует забывать и про универсалы. Сообщается, что на тесты выведен обновленный универсал Volvo V60 2019 модельного года, который будет представлен также и в плагин-гибридной версии.

На страницах американского автомобильного портала motor1 появились свежие шпионские фото нового универсала Volvo V60. Судя по снимкам, автомобиль получил довольно плотный и причудливый камуфляж, который скрывает некоторые детали дизайна модели, однако эксперты отметили, что новинка получит много общих черт с большим универсалом Volvo V90. Новинка получила зауженную переднюю оптику и «фамильную» решетку радиатора.

На боковой части кузова сзади можно заметить, что новый Volvo V60 2019 имеет отдельный лючок, который может быть портом для зарядки аккумулятора. Так, новый универсал получит плагин-гибридную версию. Не исключено, что лючок является фальшивым и установлен для сокрытия истинных характеристик модели.

Ожидается, что новый Volvo V60 2019 получит производственную платформу SPA, а также линейку из четырехцилиндровых моторов. Гибридная версия будет сочетаться с 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, что в сочетании с электромотором позволит генерировать порядка 400 лошадиных сил.