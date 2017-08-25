"АвтоВАЗ" обустроил седан LADA Vesta новыми опциями

Отечественный машиностроительный гигант «АвтоВАЗ» дооснастил седан LADA Vesta. Теперь для этой модели в сборках Comfort и Exclusive с 1,8-литровой силовой установкой предусмотрены задние дисковые тормоза. 1,6-литровая LADA Vesta, как и прежде, будет продаваться с барабанными тормозами.

Также седан LADA Vesta обзавелся новой системой крепежа глушителя, как у универсала LADA Vesta SW. Кроме того, в сборке Exclusive модель LADA Vesta обзавелась трехступенчатым обогревом кресел, откидным подлокотником, а также USB-портом для зарядки смартфонов и другой мобильной техники.

Седан LADA Vesta по итогам минувшего года оказался в тройке самых востребованных легковых машин в России. За отчетный период автомобиль разошелся по стране тиражом в 77 тысяч экземпляров, и уступает по популярности только LADA Granta и KIA Rio.