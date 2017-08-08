Определен ТОП-10 региональных авторынков РФ

Аналитики из российского агентства «АВТОСТАТ», проанализировав отечественный авторынок, проинформировали, что в минувшем году в РФ продали 1 460 000 новых легковых автомобилей. Это на 16,3% выше показателей годичной давности.

Звание наиболее крупного автомобильного рынка России за собой сохранила столица страны Москва, где дилеры смогли реализовать 213 100 авто (+6,4%). На второй позиции числится Подмосковье (118 200 машин, +21,3%). Третье место досталось Петербургу, где новые авто разошлись тиражом в 100 700 штук (+17,5%).

ТОП-5 закрыли Татарстан (70 400 единиц, +18,4%) и Красноярский край (55 200 ед., +13,3%). В первую десятку регионов с наилучшими автомобильными продажами за весь прошлый год вошли Республика Башкирия (54 500 шт., +24,8%), Самарская (48 900 ед., +11,3%), Свердловская (44 500 шт., +31,3%), Ростовская (39 900 ед., +13,3%) и Челябинская области (37 600 шт., +28,8%).