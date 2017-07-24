Новосибирские блогеры создали снегоход из «Жигулей» и двух сноубордов

Блогеры из Новосибирска собрали снегоход из двух сноубордов и «Жигулей». На канале «Гараж 54» в социальной сети YouTube опубликовали видео с процессом переоснащения ВАЗ-2101.

Владислав Барашенков, ведущий проекта « Гараж 54», сообщил, что от зрителей поступило множество заявок на создание авто, которое будет ездить по снегу. В результате блогеры решили собрать такой автомобиль.

Задние колеса ВАЗ-2101 усовершенствовали, приварив обычные диски. Изначально планировалось установить лыжи на передние колеса, однако в процессе пришлось доработать проект. В результате «Жигули» поставили на доски для сноуборда на особых креплениях.

За сутки видеоролик с процессом создания снегохода из «Жигулей» и двух сноубордов собрал почти 100 000 просмотров. Блогеры сообщили, что в следующий раз покажут испытания снегохода ВАЗ-2101, поскольку сейчас это невозможно из-за сильных морозов.