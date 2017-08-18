Опубликованы первые изображения нового кроссовера Hyundai Santa Fe

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai опубликовал первое официальное фото кроссовера нового поколения Hyundai Santa Fe. Официальная презентация новинки состоится в марте, а затем модель направят на автосалон в Женеве.

Несмотря на то, что новое поколение Hyundai Santa Fe представили только в профиль, можно заметить серьезные внешние изменения. Обновленный кроссовер Santa Fe получил иную форму ходовых огней, кроме того передняя часть кузова повторяет дизайнерские решения нового Hyundai Kona.

Особенностью новинки станет инновационная система оповещения водителя Rear Occupant Alert, которая предупреждает, когда задние пассажиры решат покинуть авто, что поможет проследить за детьми на задних сидениях. Также модель оснастят системой экстренного торможения. Официальная презентация кроссовера нового поколения Hyundai Santa Fe состоится в феврале текущего года, а затем модель представят общественности в марте во время автошоу в Женеве.

Стоит напомнить, что актуальная версия кроссовера Santa Fe оснащена бензиновым двигателем объемом 2,4 литра производительностью 171 «лошадь», а также дизельным мотором объемом 2,2 литра производительностью 200 «лошадей». Базовая версия модели обойдется в 1 946 000 рублей.