В Женеве дебютирует электрический гиперкар Rimac Concept Two

Хорватский автопроизводитель Rimac представит следующее поколение электрического гиперкара Concept Two в рамках автосалона в Женеве в марте 2018 года. Компания представила первый тизерный видеоролик.

Компания Rimac сообщает, что новинка Rimac Concept Two превзойдет предыдущую модель по многим параметрам: комфорту, скорости и производительности. Кроме того, новое поколение электрического гиперкара имеет большой запас хода, так как оснащено аккумулятором большей ёмкости.

Официальная презентация Rimac Concept One состоялась в 2011 году, после чего модель получила несколько обновлений, однако в этот раз хорватский автопроизводитель решил выпустить новое поколение.

Актуальная версия электрического гиперкара оснащена 4 двигателями мощностью 1 240 «лошадей» при моменте силы в 1 600 Нм. Первую «сотню» модель способна набрать всего за 2,5 секунды. Стоимость гиперкара составляет порядка 1 млн долларов, не исключено, что новое поколение Rimac Concept Two будет дороже.