Кроссовер Skoda Kodiaq подорожал в России на 5-18 тысяч рублей

В России с нового года изменился прайс на вседорожник Skoda Kodiaq. Стоимость транспортного средства в стране выросла на 5-18 тысяч рублей. Данное решение чешских машиностроителей касается кроссовера Skoda Kodiaq 2018 года выпуска.

Самое высокое подорожание Skoda Kodiaq зафиксировано у комплектации Ambition Plus. В этой вариации транспортное средство имеет под капотом 1,4-литровый турбированный агрегат TSI, мощность которого составляет 150 л.с. Отныне в версии Ambition Plus машина предлагается в России за 2 017 000 рублей. Эта же сборка автомобиля с 2-литровой установкой тягой 180 л.с. теперь стоит 2 365 000 рублей. Ее подорожание составило 16 000 рублей.

«Максимальный» Skoda Kodiaq в сборке Style Plus с 1,4-литровым мотором отныне стоит 2 326 000 рублей. Эта же версия транспортного средства с двухлитровым агрегатом выросла в цене до 2 625 000 рублей. Модель Skoda Kodiaq Scout в минимальной сборке подорожала на 14 000 рублей и предлагается в стране за 2 207 000 рублей. В топовой версии с двухлитровым мотором автомобиль прибавил в цене 12 000 рублей и за него придется выложить 2 516 000 рублей.