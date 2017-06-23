Главу Lotus лишили прав на 30 дней за превышение скорости

Согласно данным британского издания The Telegraph, Жан-Марк Жале, руководитель британской компании Lotus, во время тестирования нового автомобиля бренда был задержан за превышение скорости. Отмечается, что теперь господин Жале лишен прав на 30-дневный срок.

Британские СМИ сообщают, что господин Жан-Марк Жале проводил испытание нового автомобиля от Lotus на дороге общего пользования A11, где существует скоростной лимит в 113 километров в час. Наряду с этим скорость движения спорткара составила 164 километра в час, что стало поводом для задержания главы Lotus.

Адвокат господина Жале отметил, что в суде удалось добиться наказания в 30-днейвный срок лишения водительских прав, после чего руководитель Lotus вновь сможет лично тестировать новинки, избежав начисления штрафных баллов. В полиции настойчиво порекомендовали Жале испытывать автомобили исключительно на тестовом полигоне Lotus.

Примечательно, что законы Великобритании за нарушение скорости предусматривают начисление штрафных баллов в количестве от трёх до шести. При наборе 12 баллов злостный нарушитель навсегда лишается права управлять автомобилем. Ранее господин Жале уже «попадался» на превышении скорости, однако тогда он отделался штрафом и лишением прав на шесть месяцев.