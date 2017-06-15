Volkswagen рассказал о главных новинках 2018 года для рынка России

В пресс-службе российского подразделения Volkswagen в ходе интервью для «Авторевю» поделились планами относительно расширения модельного ряда для России. Компания намерена сосредоточиться на продвижении кроссоверов и внедорожников, популярность которых продолжает расти.

Первой новинкой от Volkswagen, которая появится в 2018 году в российских дилерских центрах, окажется большой кроссовер Teramont, выпуск которого компания организовала в США. Уже в следующем месяце на модель станут принимать предзаказы, тогда же будут раскрыты рублёвые ценники. Для России Volkswagen Teramont в базовом исполнении получит под капот 2,0-литровый бензиновый двигатель TSI с отдачей в 180 лошадиных сил.

Кроме того, Volkswagen намерен привезти в РФ обновлённую версию внедорожника Touareg, премьера которого состоится в апреле 2018 года в рамках мотор-шоу в Шанхае. Продажи модели на российском рынке стартуют уже летом текущего года.

Вместе с тем поставлять Volkswagen Tiguan Allspace с семью посадочными местами в компании не намерены, так как возникнет нежелательная конкуренция с Skoda Kodiaq. Помимо этого, руководство марки пока не определилось с поставками лифтбека Volkswagen Arteon, который может не заинтересовать россиян.