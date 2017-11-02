В США клиентам предложили самостоятельно спроектировать автомобиль

Молодой стартап Hackrod, который базируется в штате Калифорния, предложил своим клиентам самостоятельно разработать автомобиль при использовании искусственного интеллекта, технологии 3D-печати и дополненной реальности. Отмечается, что таким методом уже создан первый прототип – родстер La Bandita.

Согласно информации зарубежных изданий, американский стартап Hackrod предложил своим клиентам самостоятельно разрабатывать новый автомобиль – заказчики смогут скорректировать как внешность, так и технические характеристики новинки. Молодая компания готова предложить новые методы, которые существенно упростят инжиниринг.

Отмечается, что самостоятельно создать автомобиль можно при помощи технологии дополненной реальности, а также при поддержке искусственного интеллекта, который выступает в роли ассистента. В дальнейшем созданный проект направляется в 3D-принтер, после чего инженеры собирают комплектующие воедино.

Первым автомобилем, созданным по такой технологии, стал спидстер La Bandita, который примечателен ретро-нотками в дизайне. Новинка имеет полностью алюминиевую производственную платформу, а также подвеску, схожую с решениями раллийных болидов. Новинка приводится в движение электрическим мотором от Tesla.