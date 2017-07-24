Datsun обновил бюджетный кросс-хэтчбек redi-GO

Компания Datsun запускает продажи обновлённого «внедорожного» хэтчбека redi-GO, который относится к бюджетному сегменту. Помимо 5-скоростной механической коробки передач, автомобиль 2018 модельного года предложат с «роботом» АМТ от Renault Kwid.

Роботизированной трансмиссией обзаведется только Datsun redi-GO, который оснащается 1,0-литровым бензиновым мотором с отдачей в 68 лошадиных сил, доступный на индийском авторынке. Отметим, что субкомпактную модель местные автолюбители также могут приобрести с 53-сильным 3-цилиндровым двигателем объёмом 0,8 литра.

В самом доступном исполнении новый Datsun redi-GO с роботизированной КПП можно будет купить за 380 600 рупий (около 337 000 рублей). С «механикой» и 0,8-литровым двигателем хэтчбек в базовой версии стоит ещё дешевле - 249 000 рупий (221 000 рублей).

Уже в «базе» хэтчбек получил дневные ходовые огни, кондиционер, цифровой тахометр, передние двери с электрическими стеклоподъемниками, подушку безопасности водителя, электрический усилитель руля и аудиосистему с двумя динамиками.