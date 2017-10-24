Представлен «спортивный» хэтчбек KIA Rio GT-Line

Южнокорейские машиностроители представили в глобальной сети «спортивный» хэтчбек KIA Rio GT-Line. Транспортное средство отличается от своего стандартного собрата внешними изменениями, а также получило литровый турбодвигатель T-GDi. «Физический» дебют автомобиля состоится марте на Женевском мотор-шоу.

Хэтчбек KIA Rio GT-Line получил 17-дюймовые колесные диски, черную радиаторную решетку с глянцевым покрытием, светодиодные противотуманные фонари, спойлер и двойной выхлопной патрубок. Новинка также оснащается адаптивными фарами, информационно-развлекательным комплексом с семидюймовым тачскрином, камерой обзора на корме, креслами и рулевым колесом с подогревом, системами предотвращения столкновений и отслеживания пешеходов.

Изначально хэтчбек KIA Rio GT-Line будет продаваться с литровым турбодвигателем, производительность которого составит 120 лошадиных сил. Мотор укомплектуют шестискоростной механической трансмиссией. Позже на рынок выйдут версии машины с атмосферными агрегатами объемом 1,25 и 1,4 литра. Для них предусмотрена семидиапазонная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. На британском рынке «спортивный» KIA Rio GT-Line появится будущей весной.

В России хэтчбек KIA Rio продается только в кросс-версии X-Line. Силовая линейка машины представлена агрегатами объемом 1,4 и 1,6 литра, производительность которых составляет 100 и 123 л.с. соответственно. Стоимость автомобиля начинается в РФ с 706 410 рублей.