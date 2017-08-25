В России запатентован дизайн большого седана Hyundai Grandeur

Южнокорейский машиностроительный гигант Hyundai запатентовал в России дизайн своей новинки. Речь идет о большом седане Hyundai Grandeur шестой генерации. Корейцы подали в заявку в Роспатент год назад, однако регулятор зарегистрировал ее только сейчас.

Информация о седане Hyundai Grandeur засекречена. Кроме того, пока нет данных о том, когда автомобиль появится в продаже в России.

На внутреннем рынке седан Hyundai Grandeur шестой генерации появился осенью 2016 года. Автомобиль продается и в США, однако американцы знают эту машину как Hyundai Azera. Сам производитель позиционирует модель Hyundai Grandeur как «основоположника новой эри в дизайне» южнокорейской марки.

При габаритах в 4930х1865х1470 миллиметров седан Hyundai Grandeur имеет расстояние между осями в 2845 мм. Машина на 75 мм длиннее модели Hyundai Sonata текущей генерации.

Силовая линейка седана Hyundai Grandeur шестого поколения представлена бензиновыми агрегатами объемом 3,5, 3.0 и 2,4 литра. Производительность первого агрегата составляет 290 л.с. Мощность двух трехлитровых агрегатов равна 250 и 261 л.с. 2,4-литровая установка выдает тягу в 190 л.с. Для топовых моторов предусмотрена восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия. Остальные агрегаты комплектуются шестидиапазонной АКПП.