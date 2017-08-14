Новый кроссовер Lifan X70 приедет в Россию весной

Китайские машиностроители намерены вывести на рынок России новый кроссовер Lifan X70. Ожидается, что продажи паркетника начнутся в РФ весной текущего года. Кроссовер Lifan X70 при габаритах в 4390х1820х1715 миллиметров имеет колесную базу размером 2620 мм. Багажный отсек автомобиля имеет 419 литров пространства, которое можно расширить до 1988 л при сложенных задних креслах.

Новинка оборудована подвеской типа «Макферсон» сзади, а спереди кроссовер Lifan X70 имеет многорычажную подвеску. Также автомобиль обзавелся пластиковой защитой нижней части кузова. Дорожный просвет машины составляет 196 миллиметров.

Моторный отсек кроссовера Lifan X70 занимает атмосферный бензиновый агрегат с четырьмя цилиндрами. Производительность двигателя составляет 136 лошадиных сил. Мотор комплектуется пятискоростной механической трансмиссией. Кроме того, для силовой установки предусмотрен бесступенчатый вариатор. Кроссовер Lifan X70 будет продаваться с безальтернативным передним приводом.

Пока нет информации о том, сколько будет стоить кроссовер Lifan X70 в России. При этом ожидается, что он станет на рынке РФ соперником южнокорейского паркетника Hyundai Creta, который продается в стране по цене от 799 900 рублей.