Рассекречен интерьер трехдверного кроссовера Range Rover SV Coupе

Британские машиностроители рассекретили в глобальной сети интерьер трехдверного кроссовера Range Rover SV Coupе. Новинка будет выпущена на рынок ограниченным тиражом в честь 70-летия марки Land Rover. Общественность познакомят с вседорожником 6 марта в рамках Женевской автомобильной выставки.

Интерьер трехдверного кроссовера Range Rover SV Coupе, судя по опубликованному накануне тизеру, будет выполнен в концепции самых новых моделей марки Land Rover. В частности, салон вседорожника будет выглядеть примерно так же, как у Range Rover Velar.

Задние кресла кроссовера Range Rover SV Coupе будут отделены друг от друга центральным тоннелем. На нем, в свою очередь, расположится панель управления климатической установкой. Интерьер вседорожника получит кожаную отделку и элементы из натурального дерева, а также из алюминия.

Выпускать «юбилейный» кроссовер Range Rover SV Coupе будет заводское ателье марки Special Vehicle Operations. Над вседорожником работают те же инженеры, которые трудились над моделями Range Rover SVAutobiography, Range Rover Sport SVR, Jaguar XE SV Project 8 и F-Type SVR. Ожидается, что кроссовер Range Rover SV Coupе будет выпущен тиражом в 999 экземпляров.

К слову, первый Range Rover был трехдверным. Именно поэтому британцы решили выпустить трехдверный вседорожник в честь юбилея марки Land Rover. Четырехдверные Range Rover отправились на рынок только в 1981 году.