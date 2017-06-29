Россиянам предложат новые Toyota Camry со старыми моторами

Новое поколение представительского седана Toyota Camry дебютировало более года назад, а о российской версии автомобиля до сих пор нет официальных данных. На страницах российских автомобильных изданий появилась информация о том, что новый Toyota Camry будет предложен россиянам с прежней моторной линейкой, в то время как дизайн не будет отличаться от американской и японской версий.

Согласно данным издания «Авторевю». Которое ссылается на источники в дилерских центрах Toyota, новое поколение бизнес-седана Toyota Camry для России будет предложено с тремя атмосферными моторами, однако гамма двигателей будет существенно отличаться от предложенной в Соединенных Штатах и Китае. Базовое исполнение автомобиля получит 2,0-литровый мотор 6AR-FSE, который способен генерировать 150 лошадиных сил.

Примечательно, что российским клиентам не предложат новый 2,5-литровый мотор с комбинированной системой впрыска топлива, а также новый 8-диапазонный «автомат». Вместо этого Toyota Camry будет оснащен прежним 2,5-литровым 181-сильным двигателем, который сочетается с 6-ступенчатой АКПП.

«Топовый» Toyota Camry для России, также как и американская версия, получит 3,5-литровый мотор V6 2GR-FKS, мощность которого не превысит отметку в 250 «лошадок». Для рынка США отдача двигателя увеличена до 305 лошадиных сил. Гибридная версия седана не появится на рынке России.