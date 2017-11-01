Mitsubishi в феврале расширит линейку комплектаций Outlander для РФ

Представители российского офиса японской компании Mitsubishi сообщают, что в феврале нынешнего года в России станут доступны новые версии переднеприводного кроссовера Mitsubishi Outlander. Ожидается, что модель получит новые опции, ранее доступные только для полноприводных вариантов исполнения.

Кроссовер Mitsubishi Outlander, который является самой популярной моделью бренда в России, в феврале нынешнего года получит более доступные переднеприводные комплектации. Стоит напомнить, что на данный момент для версии 2WD недоступны дополнительные пакеты опций, которые можно получить только для полноприводного автомобиля. С февраля нынешнего года россиянам станут доступны промежуточные комплектации Instyle и Invite.

Новые варианты исполнения Mitsubishi Outlander с передним приводом пока не получили официального ценника, однако ожидается, что стоимость модели окажется на 80 000 рублей ниже, чем минимальный ценник на полноприводный кроссовер.

На сегодняшний день клиенты из РФ могут приобрести кроссовер Mitsubishi Outlander с 2WD за 1 499 000 рублей, в то время как за версию 4WD придётся выложить уже как минимум 1 659 000 рублей. Самый доступный автомобиль оснащается 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью в 146 лошадиных сил.