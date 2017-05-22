Jeep Grand Cherokee получил «чёрную» спортивную версию

Американский бренд Jeep, принадлежащий альянсу Fiat-Chrysler, презентовал особую версию внедорожника Jeep Grand Cherokee, которая получила приставку S. Новая версия модели отличается полностью чёрной отделкой интерьера, системой полного привода Quadra-Drive II, а также расширенным списком оснащения.

Согласно данным зарубежных изданий, новый Jeep Grand Cherokee S будет предложен исключительно на европейских рынках, а кузов модели может быть окрашен только в чёрный цвет. Кроме того, модель получила тёмные колёсные диски размерностью в 20 дюймов, тонированные стекла с хромированной окантовкой, черные патрубки выпускной системы, а также особые элементы аэродинамического обвеса.

Уже в базовом оснащении новый Jeep Grand Cherokee S оснащается панорамной крышей, сидениями с подогревом и вентиляцией, а также 506-ваттной премиальной аудиосистемой от компании Alpine. Мультимедийный центр получит диагональ в 8,4 дюйма и поддержку протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Более доступная версия Jeep Grand Cherokee S приводится в движение 3,6-литровым атмосферным мотором с шестью цилиндрами. Также на выбор клиентам предложен 3,0-литровый дизель и 5,7-литровый HEMI V8. Новинка имеет систему полного привода Quadra-Drive II и перенастроенную подвеску.