Эксперты оценили готовность стран к внедрению беспилотных авто

Аудиторская компания KPMG составила рейтинг стран, которые уже сегодня готовы к внедрению беспилотных автомобилей на дороги общего пользования. Отмечается, что в составленном рейтинге Россия заняла далеко не первое место, а лидерами стали Нидерланды, Сингапур и Соединенные Штаты.

Согласно данным СМИ, эксперты оценивали готовность к внедрению беспилотных автомобилей по развитию технологий, развитию инфраструктуры, уровню принятия новшеств потребителем, политической ситуации, а также необходимым законодательством. По итогам Россия получила самую низкую оценку по развитию технологий, инноваций и инфраструктуры, но по принятию клиентами новых технологий РФ удалось выбраться на 18-е место.

Отмечается, что наиболее готовыми к внедрению беспилотного транспорта стали такие страны как Сингапур, Нидерланды, Соединенные Штаты, Швеция, а также Соединенное Королевство. После России в рейтинге расположились только Индия и Мексика.

Эксперты сообщили, что Россия не инвестирует достаточно средств в развитие беспилотных технологий, а качество дорожного покрытия и инфраструктуры явно оставляет желать лучшего. Кроме того, в РФ отмечается недостаточно плотное покрытие сети 4G, а также практически полное отсутствие сети зарядных станций для электрокаров.