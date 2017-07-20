Флагманский кроссовер DS3 Crossback доберётся до России к 2020 году

Представители французского премиального бренда DS, принадлежащего альянсу PSA Group, озвучили свои планы по развитию модельной линейки на автомобильном рынке России. Отмечается, что внедорожник DS7 Crossback доберётся до российского рынка уже в ближайшее время, в то время как компактного «паркетника» DS3 Crossback придётся подождать как минимум два года.

Согласно данным ряда российских автомобильных СМИ, французский премиальный бренд DS принял решение вывести на автомобильный рынок России компактный городской кроссовер DS3 Crossback. Ожидается, что премьера автомобиля в РФ состоится в 2020 году, в то время как ближайшей новинкой от DS станет полноразмерный SUV модели DS7 Crossback. Не исключено, что в дальнейшем планы разработчиков могут измениться.

Напомним, что на данный момент кроссовер DS3 Crossback является ближайшей новинкой бренда, мировая премьера которой состоится в середине нынешнего года. Ожидается, что внешность компактного SUV будет иметь множество сходств с DS7, но габаритный размеры позволят составить конкуренцию Audi Q3.

Моторную линейку нового DS3 Crossback пополнят бензиновые и дизельные турбированные моторы, а самым экономичным вариантом станет гибридная установка. Не исключено, что модель получит и полностью электрическую версию.