В Polestar подтвердили выпуск электрических хэтчбека и кроссовера

Марка Polestar уже подготовила к конвейеру спортивное купе, и уже подтвердила информацию о том, что после этой модели начнет работать над новыми электрическими хэтчбеком и кроссовером. Об этом рассказал Томас Ингелат, ранее работавший шеф-дизайнером в Volvo, и теперь возглавляющий бренд Polestar.

По словам топ-менеджера, модель Polestar 1 станет флагманской, однако по важности он значим также, как и более доступные модели. Поэтому, после купе бренд возьмется за разработку среднеразмерного хэтчбека, который получит название Polestar 2. На конвейер он отправится в 2019 году. На рынке новинка выступит в качестве соперника электрокара Tesla Model 3.

Машины Polestar будут особенны своим дизайном, однако их интерьеру придется считаться с наработками Volvo. Таким образом новый бренд сможет экономить на производстве, а также не переживать за качество продукции. Кроме того, автомобили Polestar получат основные узлы и системы безопасности от Volvo.

Спорткупе Polestar 1 предстало перед общественностью в октябре минувшего года. Основой для машины послужила модульная архитектура SPA, разработанная инженерами компании Volvo. Автомобиль получил активную подвеску CESi от фирмы Öhlins.

Движет купе Polestar 1 комбинированная установка, состоящая из четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом объемом 2.0 литра и мощностью 379 л.с., а также из двух 111-сильных электромоторов. На рынок машина отправится в 2019 году по цене примерно в 150 000 долларов.