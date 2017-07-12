Лондонские гибридные такси LEVC TX добрались до первых владельцев

Лондонское такси (LEVC), которое с недавних пор принадлежит компании Geely, передало первый гибридный «Чёрный кэб» Дэвиду Харрису, таксисту из столицы Великобритании. Примечательно, что новые автомобили оснащаются плагин-гибридными моторами и способны передвигаться по улицам Лондона на одной электротяге.

Компания London Taxi Company, которая после перехода во владение Geely получила название LEVC, поставила первый гибридный автомобиль LEVC TX первому заказчику, которым стал лондонский таксист Дэвид Харрис. В прошлом месяце модель получила сертификат, необходимый для пассажирских перевозок.

Сообщается, что стоимость нового LEVC TX составляет 55 559 фунтов стерлингов, что эквивалентно 4 370 000 рублей по актуальному курсу. Наряду с этим частные предприниматели, такие как господин Харрис, могут оформить рассрочку на пять лет стоимость в 177 фунтов (примерно 14 000 рублей) в неделю. Желающим оформить рассрочку на четыре года неделя пользования автомобилем обойдётся уже в 167 фунтов (13 000 рублей).

Новый LEVC TX оснащается 1,3-литровым бензиновым двигателем, который сочетается с электромотором. Суммарный запас хода модели составляет 650 километров, а на одной электротяге можно преодолеть 115 километров. Зарядить аккумулятор можно всего за 20 минут. К 2020 году на улицах Лондона появятся более 9 000 таких автомобилей.