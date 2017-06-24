Обновленный пикап GMC Sierra «засветился» на шпионских фото

Компания GMC, которая принадлежит американскому автогиганту General Motors, приступила к дорожным тестам рестайлингового пикапа GMC Sierra. Предположительно новинка получит мало сходств со «старшим» Chevrolet Silverado.

Ранее среднеразмерный GMC Sierra можно было рассматривать как роскошную версию Chevrolet Silverado, но обновлённая модель сохранит мало общих черт с Silverado. На страницах издания motor1 появились шпионские фотографии, судя по которым передняя часть новинки станет более длинной и более округлой, в то время как презентованный ранее Chevrolet Silverado получил «квадратный» дизайн.

В плане технической составляющей обе модели останутся идентичны. Их моторная гамма будет включать в себя 3,0-литровый рядный двигатель с шестью цилиндрами, а также V8 объёмом 5,4 и 6,2 литра. В роли трансмиссии для базовой версии выступит 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, а более дорогие модификации получат «автомат» с десятью передачами.

Примечательно, что на североамериканском рынке пикапы от Ram в последнее время обходят по продажам модели от General Motors. Однако лидируют по уровню спроса пикапы Ford F-Series, несмотря на неоднозначное решение компании о переходе на алюминиевую грузовую платформу.