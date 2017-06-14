GM намерены первыми сделать электромобили прибыльными

General Motors намерены сделать производство электрокаров прибыльным уже к 2021 году. Данное заявление сделал гендиректор GM Мэри Барра инвесторам компании, однако не сообщил, каким образом намерен этого достичь.

Ожидается, что General Motors соединит в линейке электрокаров уникальную технологию создания литий-ионных батарей, бюджетную платформу модулей, а также масштабное производство в Китае совместно с SAIC. Уникальные аккумуляторы GM содержат меньше кобальта (самый дорогой элемент современных литий-ионных батарей), который заменили никелем. В результате производство станет несколько дешевле. А также компания намерена внедрить новые системы отвода тепла и управления батареями.

К 2021 году стоимость аккумуляторов упадет до 100 долларов за кВт/ч. На сегодняшний день аккумулятор Chevrolet Bolt обходиться в 10 000 – 12 000 долларов, что составляет треть от стоимости самого автомобиля. Согласно заявлению Мэри Барра, через три года она будет стоить 6 000 долларов. В результате GM станет первой компанией, которая сделала производство электрокаров прибыльным.