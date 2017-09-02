Обновленный Jeep Renegade получит моторы от Fiat 500X

Американская компания Jeep последнее время радует своих поклонников множеством новинок, среди которых совершенно новый Jeep Wrangler и рестайлинговый Jeep Cherokee, который был представлен несколько дней назад на автосалоне в Детройте. Модель Jeep Renegade актуальной генерации была представлена в 2014 году, а на тесты выведена рестайлинговая версия для 2019 модельного года.

На страницах американского портала motor1 появились свежие шпионские фото обновленного внедорожника Jeep Renegade 2019 модельного года. Примечательно, что автомобиль тестируется в необычной компании, состоящей из нового Jeep Wrangler и нескольких моделей от Alfa Romeo.

Jeep Renegade 2019 тестируется в плотном камуфляже, однако специалисты смогли заметить несколько новшеств в плане дизайна. Так, новинка получит пересмотренную переднюю оптику, а также несколько иные задние осветители. Кроме того, решетка радиатора получит дизайн, схожий с большинством современных моделей бренда.

В салоне нового Jeep Renegade появится совершенно новая мультимедийная система, которая сможет похвастаться увеличенным сенсорным дисплеем. Что касается моторной линейки, то внедорожник, вероятнее всего, получит те же моторы, что и кроссовер Fiat 500X, ведь модели разделяют множество общих компонентов. Ожидается, что дебют Jeep Renegade состоится до конца 2018 года.