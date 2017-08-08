Tesla зарегистрировала седан Tesla Model 3 с двумя моторами

Компания Tesla к весне 2018 года намерена запустить производство полноприводной версии электрокара Model 3 с двумя двигателями. На сегодняшний день данная модификация появилась в онлайн-конфигураторе американского бренда, сообщает InsideEVs.

Ранее при запуске серийной сборки своей самой дешевой модели Tesla столкнулась с проблемами. Согласно свежей информации, объём производства электрического седана Tesla Model 3 выходит на норму, установленную изначально. За декабрь минувшего года автопроизводитель выпустил 1 000 таких автомобилей, однако уже в этом месяце Tesla рассчитывает производить столько же машин за неделю.

Специалисты считают, что компания может снова столкнуться с проблемами, так как стала предлагать для заказа новую модификацию Model 3 с двумя моторами и полным приводом. Такой автомобиль отныне можно собрать в онлайн-конфигураторе.

Производство полноприводного седана на электротяге может стартовать уже грядущей весной, однако цены на новинку пока не раскрываются. Напомним, Tesla Model 3 в начальной комплектации с одним двигателем и батареей ёмкостью 50 кВт/ч можно заказать за 35 000 долларов (около 1 995 000 рублей).