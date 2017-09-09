Омский аэропорт покупает серебристый внедорожник за 1,6 млн рублей

На портале государственных закупок появился новый лот. Так, ОАО «Омский аэропорт» сообщил о намерении купить новый кроссовер Hyundai Tucson, максимальная стоимость которого достигает 1 630 000 рублей.

Согласно опубликованному на сайте техническому заданию, кузов автомобиля должен быть окрашен в серебристый цвет. Также заказчик желает, чтобы иномарка оснащалась передними креслами с подогревом, набором зимних покрышек, запасным колесом и тонировкой задних стекол.

Кроссовер Hyundai Tucson должны передать представителям ОАО «Омский аэропорт» не позднее чем через 20 дней после заключения контракта. Ожидается, что за победу в данном конкурсе будут бороться два официальных дилера южнокорейской марки: «Феникс-Авто» и «Евразия плюс». Стоит напомнить, что модель Hyundai Tucson оснащается 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором MPi, выдающим 155 лошадиных сил и 192 Нм. В тандеме с двигателем работает 6-ступенчатая «механика».