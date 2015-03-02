В Татарстане начали тестировать комплексы измерения скорости "Робот"

В Республике Татарстан стартовали тесты системы контроля скорости автомобилей на автотрассах. Новинке дали наименование «Робот» и прежде всего ее будут тестировать на аварийных участках шоссе.

Приборы данной системы внедрили в LADA Largus. Отныне этот автомобиль можно увидеть на обочинах дорог. Комплекс, разработанный немецкими специалистами даст возможность измерять скорость и при движении авто, и на расстоянии. Еще система может отыскать водителей, выехавших на полосу встречного движения.

По истечении некоторого времени эффективность тестируемого нового встроенного комплекса «Робот» начнут проверять по динамике снижения уровня аварийности на участках дорог, контролируемых данным механизмом. Автолюбители выразили недовольство относительно установки такой системы. Ряд из них отмечают, что ксеноновая вспышка сможет слепить линию встречного движения в темное время суток.