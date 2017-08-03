В 2019 году стартует производство электрокара Volkswagen ID

Инженеры немецкого концерна Volkswagen начнут выпуск электромобиля Volkswagen ID в 2019 году. Об этом сообщают британские специализированные порталы, ссылаясь на пресс-центр машиностроителя.

Представители немецкого автомобильного концерна заявили, что серийная сборка упомянутого электрокара стартует в ноябре 2019 года. На европейски авторынок новинка должна поступить в 2020 года. Сообщается, что новый электрокар Volkswagen ID будет построен на архитектуре одноименного концепта, представленного в 2016 году на мотор-шоу в Париже.

Вероятно, новый хэтчбэк получит 168-сильный полностью электрический агрегат с дальностью хода при одном заряде от 400 до 600 км. Внешность полностью электрических новинок будет подобна представленному прототипу. В списке других электрокаров будут автомобили в кузовах кроссовер, минивэн, микроавтобус и фургон.