Гиперкар Koenigsegg Agera RS могут разогнать до 480 км/ч

Совсем недавно шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS смог разогнаться до 444,6 км/ч, тем самым добившись нового достижения по скорости. Однако в пресс-центре премиального бренда уверены, что инженеры уже сейчас могут провести настройку авто для того, чтобы перекрыть прежний рекорд.

Прежний рекорд гиперкар установил, будучи «обутым» в гражданские покрышки Michelin Pilot Sport Cup, специально разработанные для гиперкара. При высоких скоростях такие шины могут не выдерживать перегрева и взрываться.

Один из топ-менеджеров бренда Michelin Эрик Шмеддинг заявляет, что такие шины смогут выдержать разгон до 480 км/ч, но при соблюдении вполне конкретных условий. Основная опасность для шин при этом заключается в огромной температурной нагрузке, потому для преодоление отметки в 480 км/ч, нужно чтобы авто преодолело ее как можно быстрее. Основатель шведской марки Koenigsegg Кристиан фон Кенингсегг полагает, что гиперкар уже сейчас может быть настроен для достижения такого рекорда. Но данную задачу компания осуществлять не будет.