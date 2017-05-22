Водителей предупреждают о мошенничестве при оформлении ОСАГО

В прошлом году в Воронежской области автолюбители оформили больше 287 000 электронных полисов автогражданского страхования. Но после запуска электронного страхования, активизировались мошенники, чья деятельность стала заметной.

Эксперты отмечают, что электронный полис ОСАГО нужно оформлять только лично и только через официальный сайт страховой компании, занимающейся продажей электронных полисов. Для установления правильного адреса страховой компании, нужно воспользоваться официальным порталом РСА.

Специалисты советуют тщательно проверять адреса сайтов страховщиков и изменение этого адреса при переходе на другие страницы портала. Одним из основных признаков фейкового сайта можно считать предложение оформить электронный полис через электронный кошелек. Аферисты специально предоставляют страховщикам заведомо ложные сведения о водителе и авто с целью снизить стоимость электронного свидетельства ОСАГО. На свою почту мошенники получают документ, редактируют его и предоставляют его автовладельцу уже по завышенной цене. Автолюбитель даже может не знать, что его данные внесены неправильно.