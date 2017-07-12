В Узбекистане завершается выпуск Chevrolet Orlando

В Узбекистане завершается выпуск компактвэна Chevrolet Orlando. Руководство марки Chevrolet приняло решение об отказе от дальнейшего производства модели на мощностях предприятия GM Uzbekistan.

Данная информация озвучена в пресс-релизе марки Chevrolet. Производитель пояснил в сообщении, что его решение обусловлено реализацией глобальной программы обновления модельной линейки General Motors. Компактвэн Chevrolet Orlando покинет конвейер в Узбекистане в первом квартале текущего года.

В дилерских центрах уже закрыт сбор заявок на компактвэн Chevrolet Orlando. При этом, покупатели, уже заказавшие машины, получат их в утвержденный срок.

В моторном отсеке компактвэна Chevrolet Orlando, производимого в Узбекистане, расположена бензиновая установка объемом 1,8 литра. Ее производительность составляет 141 лошадиную силу. Комплектуется агрегат шестиступенчатыми механической и автоматической трансмиссиями. Сборка модели Chevrolet Orlando стартовала в Узбекистане в 2014 году. За четыре года с конвейера GM Uzbekistan сошло 4 тысячи компактвэнов.

В России продажи модели Chevrolet Orlando прекратились в 2015 году. General Motors законсервировал свои мощности в РФ, и отказался от продаж большинства моделей Chevrolet и Opel в стране.