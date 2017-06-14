Jaguar XJ станет электрокаром

Как сообщают журналисты британского специализированного издания Autocar, компания Jaguar представит новый седан Jaguar XJ. Из него сделают электрокар, который выйдет на европейский рынок в 2019 году.

Отмечается, что главными конкурентами новинки выступят BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class. Новый седан снабдят электромотором и он станет флагманским в линейке британского бренда. Шеф дизайнер Jaguar Ян Каллум подтвердил окончание разработки электрокара. Он сообщил, что будущее новинки вызвало ожесточенные споры, в итоге было принято решение о создании нечто особенного.

Летом 2017 года была продемонстрирована «заряженная» версия нового Jaguar XJ, который поборется за клиентов с Mercedes-AMG S63. Под капот он получил 8-цилиндровый агрегат объем 5,0 литра с отдачей 575 лошадиных сил. В России за такой седан придется отдать от 6 071 000 рублей.