В Подмосковье построят завод бренда Hino

Санкт-Петербургская индустриальная компания A Plus Development собирается начать строительство в Химках (Московская область) завод для японского изготовителя грузовых автомобиля Hino, входящего в структуру Toyota. Об этом сообщает пресс-центр девелоперской фирмы.

Сообщается, что общий объем денежных вливаний в проект постройки автозавода достиг 1 млрд рублей. В проекте предусмотрено возведение административных зданий, комплекса складских помещений и производственных мощностей на общей площади в 5,3 га. Отмечается, что производственная мощность будущего предприятия каждый год составит 2 000 мало- и среднетоннажных большегрузов Hindo 300-й и 500-й серий.

Следует сказать, что президент РФ Владимир Путин часто обращает на развитие машиностроительной отрасли. В декабре 2017 года в ходе визита на предприятие «ГАЗ» в Нижнем Новгороде глава государства заявил, что отечественное автомобилестроение должно соперничать с ведущими компания мира.