Иномарки российской сборки в 2017 году составили 60% авторынка РФ

Машины зарубежных брендов, собираемые в России в 2017 году, составили 60% авторынка РФ. Данная информация озвучена агентством «АВТОСТАТ».

Отечественные аналитики обращают внимание на то, что в 2017 году в России выросло количество автомобилей иностранных брендов, которые собираются и продаются в РФ. Исследователи напомнили, что в 2016 году их доля в стране составляла 58,1%. В минувшем же году она выросла до отметки в 60%.

На фоне этого доля транспортных средств отечественного автопрома в России по итогам 2017 года осталась почти без изменений и составила 21,6%. Показатель прямого импорта машин в страну в минувшем году сократился до 18,4%. В 2016 году эта цифра составляла 20,2%.

К слову, в 2012 году иномарки, собираемые в России, составляли 44% авторынка РФ. При этом, десять лет назад данный показатель не превышал 18%.