ГИБДД попросили изменить правила проверки тюнингованных автомобилей

ГИБДД предлагает внести изменения в новые правила проверки тюнингованных автомобилей, что упростит жизнь водителям, ездящим на доработанных транспортных средствах. По сути, в Госавтоинспекции разрабатываются постановление и регламент, включающие в перечень госуслуг установку ГБО, иных бамперов и так далее.

Бизнес и чиновники отвергают предлагаемые в ГИБДД нововведения. Так, представители Минэкономики придерживаются мнения, согласно которому проект Госавтоинспекции насыщен «избыточными административными и другими ограничениями и обязанностями, а также необоснованными расходами». В Минэкономики такие выводы были сделаны по результатам опроса, в котором участвовали эксперты, представляющие Ассоциацию автомобильных инженеров, ГУП «Мосгортранс» и другие организации такого рода. Специалисты настаивают на том, что оценку тюнингованных и доработанных машин должны проводить компетентные лаборатории, а не ГИБДД, что предложило само ведомство.

Представители ГИБДД отметили, что в случае вступления в силу предлагаемого ими нововведения, гражданину, который тюнинговал свой транспорт, нужно будет посетить ведомство всего один раз, и прийти с сертификатом на компонент и заявлением-декларацией о его установке на автосервисе. Далее ГИБДД проведет необходимые проверки, по итогам которых водителю выдадут свидетельство, указывающее на соответствие автомобиля с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. При наличии такого документа гражданин добьется внесения изменений в ПТС и выдачи нового СТС.