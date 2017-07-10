Официально: Мотор Mazda SkyActiv-X станет основой для гибридной установки

Представители японской компании Mazda подтвердили, что новый 2,0-литровый бензиновый мотор SkyActiv-X будет использоваться в качестве основы для гибридного двигателя нового поколения. Ожидается, что такая силовая установка дебютирует на новой генерации хэтчбека Mazda3 в 2019 году.

Сегодня крупнейшие мировые автопроизводители стремятся отказываться от двигателей внутреннего сгорания, заменяя их на полностью электрические силовые установки. Многие эксперты уверены, что ДВС уже в ближайшее время устареют и перестанут использоваться, однако японская компания Mazda традиционно имеет иной взгляд на развитие автопрома.

Ранее разработчики сообщали, что новый бензиновый мотор SkyActiv-X оснащается революционной системой воспламенения топлива от сжатия, что ранее было доступно лишь моделям с дизельными моторами. Ожидается, что такой мотор окажется на 30% экономичнее аналогичных 2,0-литровых двигателей, а мощность и крутящий момент несколько вырастут.

Масахиро Моро, исполнительный директор американского офиса Mazda, во время общения с журналистами Automotive News сообщил, что мотор SkyActiv-X будет использоваться в качестве основы для экономичного гибридного мотора. Такая силовая установка дебютирует уже в 2019 году на новом поколении хэтчбека Mazda3.