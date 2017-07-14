Эксперты составили ТОП-10 самых дорогих машин, проданных в 2017 году

Как сообщают эксперты, в 2017 году на разнообразных торговых площадках с молотка было пущено множество раритетных дорогих автомобилей. Аналитики решили составить рейтинг наиболее популярных из них.

Первое место досталось британскому суперкару Aston Martin DBR1, выпущенному в 1956 году. Он являлся победителем марафона «24 часа Ле-Мана» в 1959 году. Стоимость авто исчисляется 22 550 000 долларов.

Вторая строчка представлена «итальянцем» Ferrari 250 GT LWB Competizione Spyder стоимостью 17 990 000 долларов. На гонке «24 часа Ле-Мана» авто финишировало третьим, но и немало призов ему досталось на локальных ралли.

ТОП-3 закрывает ставшая легендой McLaren F1, за которую отдали 15 620 000 долларов. Он считался самым скоростным в своем время, а его пробег достиг 9 200 миль.

Далее расположился «француз» Bugatti Type 57S. Стоил он 7 700 000 долларов. За него хотели выручить 8 000 000 долларов, но не получилось.

Первую пятерку закрыл Peugeot L45 Grand Prix Two-Seater с ценой в 7 260 000 долларов. Такие болиды занимали призовые места во всех марафонах, а шасси и двигателе начертан номер 1. ТОП-10 замкнули Mercedes 540 K Special Roadster (6 600 000 долларов), Jaguar C-Type (5 285 000 долларов), Talbot-Lago T150-C SS (3 360 000 долларов), Pagani Huayra Tempesta (2 420 000 долларов) и Fiat 8V Supersonic (1 375 000 долларов).