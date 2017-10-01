На рынок вышел внедорожник BAIC BJ40 с новым мотором

Китайская автомобилестроительная компания BAIC объявила о начале продаж своего внедорожника BAIC BK40 и его удлиненной версии BAIC BJ40L, оснащенных новым агрегатом. Об этом сообщают профильные издания.

Отныне новинка получила под капот 2-литровый турбированный дизельный мотор, генерирующий производительность в 150 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 6-скоростной механической трансмиссией. За новый внедорожник придется отдать от 159 900 юаней, что равно 1 413 000 рублей.

Стоит напомнить, что ранее в подкапотном пространстве BAIC BJ40 размещались бензиновые турбодвигатели объемом 2,0 и 2,3 литра с отдачей 204 и 250 «лошадок». Их приводили в действие АКПП и МКПП с задним и полным приводами. За наиболее дешевую модификацию вседорожного авто надо было выкладывать от 129 800 юаней, что в перерасчете на национальную валюту равно 1 147 000 рублей.