В Китае подешевел кроссовер Ford Kuga

Представители американской машиностроительной компании Ford объявили о снижении цен на обновленный кроссовер Ford Kuga на китайском авторынке. Цена на модель упала на 15 000 - 20 000 юаней, что достигло 132 000 - 229 000 рублей.

Новый кроссовер Ford Kuga в Китае стоит от 169 800 до 249 800 юаней, что в пересчете на нашу валюту равно 1 500 000 - 2 200 000 рублей. Под капотом модели разместились 1,5- и 2-литровые турбодвигатели, генерирующие 181 и 245 лошадиных сил. Они работают в паре с 6-ступенчатой АКПП с передним или полным приводом.

Стандартный вариант исполнения Ford Kuga в КНР располагает системой стабилизации, семью эйрбэгами, ассистентом спуска, двухзонным климат-контролем, кнопочным зажиганием и бесключевым доступом. В топовых версиях стоит выделить беспроводную зарядку для смартфонов, мультимедийный центр с поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto, панорамный люк на верху, адаптивный круиз-контроль и систему экстренного торможения.