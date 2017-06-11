Китайский кроссовер Zotye T600 Coupe стал более молодежным

Китайский автопроизводитель Zotye объявил о начале продаж рестайлингового кроссовера Zotye T600 Coupe. Модель получила несколько доработок, благодаря которым она может заинтересовать молодежную аудиторию.

Новинка получила шторы безопасности, абсолютно новую мультимедийную установку с сенсорным экраном, тормозные суппорты, светодиодные задние осветители и ассистент по предотвращению столкновений. В моторном отсеке обновленного кроссовера Zotye T600 Coupe разместился 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель с отдачей 162 л.с. Кроме него предусмотрен агрегат с турбонаддувом объемом 1,8 литра с производительностью 177 л.с. Они работают в тандеме с 5-диапазонной трансмиссией.

В салоне новинки стоит выделить цифровую панель управления, функцию кругового видеообзора, колесные диски размером 18 дюймов и панорамный верх с люком. За новый Zotye T600 Coupe автолюбители выложат от 86 800 юаней.