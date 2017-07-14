Российские инженеры возродят легендарный микроавтобус ЗИЛ-118 "Юность"

Российская машиностроительная компания «Механосборочный цех №6 АМОЗИЛ» собирается возобновить производство легендарного представительского микроавтобуса ЗИЛ-118 «Юность». Сообщается, что в настоящее время автопроизводитель базируется на площадках московского предприятия им. Лихачева.

Отмечается, что данный микроавтобус наряду с другими авто такого же сегмента изготавливали в цехах штучной сборки. Для избежания утечки инженеров с 1961 по 1970 годы и для обеспечения полной загрузки мощностей, конструкторы разработали многоместное и многофункциональное транспортное средство, получившее наименование «Юность».

На сегодняшний день конструкторы запланировали восстановление наиболее старинного микроавтобуса из всего класса. Он пребывал в одном цеху авиазавода «ТАНТК им Бериева» в Таганроге. Авто передали конструкторам весной прошлого года. В настоящее время созданы и внедрены колесные арки, модернизирован кузов и обновлена ходовая часть. В скором времени работы, направленные на реконструкцию микроавтобуса, закончатся.

ЗИЛ-118 получил дефорсированный 8-цилиндровый бензиновый агрегат объемом 6,0 литра с отдачей 150 л.с. Модель снабдили гигантским люком и панорамными окнами на верху.