Эксперты выяснили, как рост цен повлиял на решение россиян о покупке авто

Журналисты российского портала «За рулём» провели опрос среди своих читателей и выяснили, повлиял ли рост цен в 2018 году на их решение о покупке автомобиля. Отмечается, что уже в январе многие бренды повысили ценники на модели, а на протяжении года ожидается ещё большее удорожание автомобилей.

Аналитики сообщают, что за 2017 год цены на новые автомобили на рынке России выросли в среднем на 5%, в то время как в 2018 году ожидается более ощутимое подорожание. Ожидается, что в нынешнем году автомобили подорожают в среднем на 15%, что связано с увеличившимся утилизационным сбором и транспортным налогом. Журналисты портала «За рулем» провели опрос, в котором приняли участие 1 800 автолюбителей, ответивших на вопрос, как подорожание повлияет на потребительский спрос.

По итогам опроса выяснилось, что 58% опрошенных автолюбителей и вовсе не планируют приобретать автомобиль в 2018 году. Ещё 42% респондентов готовы купить новую машину и перечислили варианты покупки.

Более 38% автолюбителей выразили желание накопить больше денег на автомобиль и сделать покупку в середине или конце 2018 года. 27% опрошенных хотели приобрести новую машину, но теперь присматриваются к предложениям вторичного рынка. 18% респондентов не изменили планы о покупке машины, а 7% покупателей планируют сделать покупку до подорожания.