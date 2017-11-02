Эксперты рассказали о секретных авто в СССР

В советский период кроме обычных автомобилей специально для спецслужб выпускались их модификации с иными моторами. Данные секретные авто, получившие название «догонялок», по динамическим параметрам были лучше иномарок того времени.

Среди них стоит выделить ГАЗ-М20 «Победа», который мог получить 6-цилиндровый двигатель ГАЗ-11, но от него пришлось отказаться из-за больших затрат горючего. Но в 1956 году эту идею взяли на вооружение, создав версию для МГБ, установив под капот авто 90-сильный мотор на 6 цилиндров. Наряду с выросшей до 1900 кг массой, увеличилась и максимальная скорость машины до 132 км/ч.

ГАЗ-23 с 8-цилиндровым 195-сильным агрегатом, позаимствованным от «Чайки», выпускали в 1962 году. Однако ее внешность не отличалась от привычных ГАЗ-21. Машина вышла общим тиражом в 603 экземпляра.

В 1967 году вышел единственный экземпляр универсала ГАЗ-22, оснащенный 8-цилиндровой установкой. Интересен тот факт, что двигатель повернули на два градуса, чтобы он поместился в моторном отсеке. Агрегат работал в паре с 3-скоростной АКПП. Еще в списке «догонялок» стоит упомянут ГАЗ-24-24, ГАЗ-24-25, скорость которых достигла 190 км/ч благодаря 195-сильному мотору.