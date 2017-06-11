IMSA показала 720-сильный вариант Mercedes-AMG S63 2018

Тюнинговая компания IMSA презентовала 720-сильное специальное издание нового Mercedes-AMG S63. Серийный автомобиль снабдили новым оформлением и производительным двигателем на 8 цилиндров.

Сообщается, что заводской 8-цилиндровый 4-литровый битурбированный агрегат, размещающийся под капотом Mercedes-AMG S63, выдает производительность в 612 лошадиных сил. Но конструкторы из тюнинг-ателье потрудились над мотором, повысив его мощность до 720 «лошадок». Таких результатов удалось достичь благодаря установке турбокомпрессора, катализатора и системы выпуска, выполненной из нержавеющей стали.

Стандартный вариант исполнения Mercedes-AMG S63 до первой «сотни» берет разгон за 3,5 секунды. Но информация об улучшении этого показателя отсутствует.

После доработок, осуществленных инженерами IMSA, кузов автомобиля почти не изменился, но появились спойлеры, передние воздухозаборники и сплиттеры. Также авто оснастили 21-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала.