Эксперты назвали ТОП-3 самых продаваемых в РФ китайских авто

Китайские автомобили завоевали среди россиян не лучшую репутацию по причине низкого уровня качества и надежности. Но все же эксперты выделили отдельное преимущество поднебесного автопрома, которым является невысокая цена при богатом функциональном перечне.

В последнее время улучшились качественные характеристики авто, поставляемых из Китая, потому специалисты составили ТОП-3 наиболее популярных в РФ машин. На первом разместился поднебесный кроссовер Lifan X60, который обойдется от 709 900 рублей. Под капот машина получила 128-сильный 1,8-литровый бензиновый двигатель, приводимый в действие МКПП или вариатором CVT. Отмечается, что машина привлекла россиян своей доступной ценой среди иномарок, представленных в РФ в сегменте SUV.

Второе место досталось поднебесному паркетнику Changan CS35, получившему стильный внешний дизайн и небольшие размеры. За него придется отдать от 799 900 рублей. В моторном остеке Changan CS35 разместился агрегат объемом 1,6 литра с производительностью 113 лошадиных сил. Он функционирует в паре с 5-диапазонной «механикой» и 4-секционным «автоматом».

ТОП-3 закрывает китайский седан Geely Emgrand 7, завоевавший отличную популярность в РФ и на других рынках. Его оснастили 1,5- и 1,8-литровыми установками с мощностью 106 и 129 «лошадок». Работают они в паре с МКПП и CVT. Автомобиль обойдется от 649 000 рублей.