KIA готовит к премьере новый бюджетный кроссовер

Корейский автопроизводитель KIA впервые поучаствует в индийском автосалоне Auto Expo. При этом компания привезёт сразу несколько новинок, в том числе предназначенных только для местного авторынка.

Помимо автомобилей, которые планируется вывести на мировой рынок, KIA презентует новую модель, разработанную специально для Индии, а именно новый недорогой кроссовер. Отметим, что пока публике продемонстрируют прототип грядущей модели, дебют товарного автомобиля намечен на следующий год. По габаритам концептуальный кроссовер от южнокорейского бренда будет соотноситься с Hyundai Creta. Что касается внешности, бюджетная новинка будет иметь ряд сходств с KIA Stonic и KIA KX3.

Напомним, что руководство KIA в 2016 году сообщило о строительстве автозавода на территории Индии. Сборочную линию запустят как раз в 2019 году. Помимо кроссовера, на предприятии наладят сборку нового седана, который также разработают специально для индийских автолюбителей.